Скорость одного пешехода 4 километров в час а скорость другого пешехода 6 километров в час За какое время каждый пешеход может пройти 12 км
Математика
Скорость одного пешехода 4 километров в час а скорость другого пешехода 6 километров в час За какое время каждый пешеход может пройти 12 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый за 3 часа Второй за 2 часа
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