Скорость одного пешехода 4 километров в час а скорость другого пешехода 6 километров в час За какое время каждый пешеход может пройти 12 км

Математика

Скорость одного пешехода 4 километров в час а скорость другого пешехода 6 километров в час За какое время каждый пешеход может пройти 12 км

Автор: Гость