Скорость плывущего в теле человека 2 м/с перегонит ли он Человека идущего по берег?? если скорость последнего 5 км в час ?
Физика
Скорость плывущего в теле человека 2 м/с перегонит ли он Человека идущего по берег?? если скорость последнего 5 км в час ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5км/ч=1,39м/с это < 2м/c, поэтому перегонит
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