Скорость плывущего в теле человека 2 м/с перегонит ли он Человека идущего по берег?? если скорость последнего 5 км в час ?

Физика

Скорость плывущего в теле человека 2 м/с перегонит ли он Человека идущего по берег?? если скорость последнего 5 км в час ?

Автор: Гость