Скорость течения реки 3 километров час на сколько километров в час скорость байда??ки по течению больше чем против течения
Математика
Скорость течения реки 3 километров час на сколько километров в час скорость байда??ки по течению больше чем против течения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*2=6(км/ч) Ответ: на 6км/ч больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
О ком из героев басни "Лягушки,просящие царя" идет речь в данном фрагменте? Царь э??от не чурбан,совсем иного нрава: не любит баловать народа с...
Химия
Помогите! 1) укажите окислитель и восстановитель, какое вещество окисляется, а как??е восстанавливается; 2) составьте электронные уравнения и ...
Русский язык
Помогите написать Эссе "Я люблю....." (использовать в тексте наречия, слова категори?? состояния 15-20 слов. Очень срочно нужно (((
Химия
Ребята, срочно!!!! помогите с химией!!!! это 8класс. помощь нужна как можно быстрее!!! заранее спасибо (помогите хотя бы 1 задание )