Скорость течения реки 50 метров минуту перевести из километров в час
Математика
Скорость течения реки 50 метров минуту перевести из километров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50*60=3000м\ч 3000м\ч = 3 км\ч
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