Скорость велосипедиста 10 целых 1\2 км ч.за какое время он проедет 7 км?
Математика
Скорость велосипедиста 10 целых 1\2 км ч.за какое время он проедет 7 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=10 1/2 км S=7 км t=? S=vt t=S : v = 7 : (10 1/2)=7: (21/2)=7*(2/21)=2/3 (часа) Ответ: 2/3 часа или 40 минут.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какова длина цирковой арены. Радиус 6,5 м. Ответ округлите до десятых (в каком город?? цирковая арена самая большая?)
Английский язык
Английский язык