Скорость велосипедиста 10 целых 1\2 км ч.за какое время он проедет 7 км?

Математика
Скорость велосипедиста 10 целых 1\2 км ч.за какое время он проедет 7 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=10 1/2 км S=7 км t=? S=vt   t=S : v = 7 : (10 1/2)=7: (21/2)=7*(2/21)=2/3 (часа) Ответ: 2/3 часа или 40 минут.
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