Решите упражнение пожалуйста!

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) e 2) d 3) a 4) b 5) c 2. 1-e 2-h 3-f 4-i 5-a 6-b 7-c 8-g 9-d 3. 2. Pasha went to bed at 10 o`clock. 3. Inna rode a bike last summer. 4. Lera was at home yesterday.
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