Решите упражнение пожалуйста!
Английский язык
Решите упражнение пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) e 2) d 3) a 4) b 5) c 2. 1-e 2-h 3-f 4-i 5-a 6-b 7-c 8-g 9-d 3. 2. Pasha went to bed at 10 o`clock. 3. Inna rode a bike last summer. 4. Lera was at home yesterday.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Обществознание
Алгебра
Известно, что абсцисса некоторой точки прямой, заданной уравнением 6x−2y−12=0, равна 0. Вычисли ординату этой точки.
Математика
Запишите смешанную дробь в виде неправильной дроби 2 целых 1/2, 1 целая 3/5, 6 целых 1/6, 3 целых 4/9, 7 целых 3/11, 5 целых 5/12