Рассказать историю с Жилиным от лица татарской девочки Дины...(РАССКАЗ КАВКАЗКИЙ ПЛЕННИК)начать с меня зовут Дина я хочу рассказать свою историю......

Литература

Рассказать историю с Жилиным от лица татарской девочки Дины...(РАССКАЗ КАВКАЗКИЙ ПЛЕННИК)начать с меня зовут Дина я хочу рассказать свою историю......

Автор: Гость