!!ребят!! номер 4 уравнение помогите решить даю 17 баллов заранее спасибо :-)

Математика
!!ребят!! номер 4 уравнение помогите решить даю 17 баллов заранее спасибо :-)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Озера объедененные общим названием великие
Ответить
Биология
В чем,на ваш взгляд состоит преимущество внутреннего оплодотворения по сравнению с наружным?
Ответить
Английский язык
Укажите верный вариант.it's cold пропущено а put on your T-shirt б take off your hat в put on your coat г take off your jacket
Ответить
Математика
Между двумя этажами одинаковое количество ступеней С первого этажа по третий 36 ступеней Сколько нужно пройти ступеней с первого по шестой
Ответить
Русский язык
Какой слог в слове пропущен.мед-ди.ли-ца. вес-. со-ка.шиш-, ко-нок.о-на.
Ответить