Озера объедененные общим названием великие
География
Озера объедененные общим названием великие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великие озёра- озёра (их всего 5) расположены на востоке Северной Америки. Состоят из озёр: Верхнего, Мичиган, Онтарио, Гурон, Эри.
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