Запишите смешанную дробь в виде неправильной дроби 2 целых 1/2, 1 целая 3/5, 6 целых 1/6, 3 целых 4/9, 7 целых 3/11, 5 целых 5/12
Математика
Запишите смешанную дробь в виде неправильной дроби 2 целых 1/2, 1 целая 3/5, 6 целых 1/6, 3 целых 4/9, 7 целых 3/11, 5 целых 5/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 целых 1/2=2,5 1 целая 3/5=1,6 6 целых 1/6=6,17 (приблизительно) 3 целых 4/9=3,44 (приблизительно) 7 целых 3/11=7,27 (приблизительно) 5 целых 5/12=5,42 (приблизительно)
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