Какой сувикс у слова розоватый
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Какой сувикс у слова розоватый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роз-корень Оват-суффикс Окончание-ый
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