Помогите перевести на русский ол кiмдi жатқайды?;Ол кiмдерi сыйлайды?;Ажем ненi пiсiрiп жатыр ?;қалада нелердi салып жатыр?;Бiз кiмдерi шақырдык? ребята помогите делаю тест заранее сппсибо
Қазақ тiлi
Помогите перевести на русский ол кiмдi жатқайды?;Ол кiмдерi сыйлайды?;Ажем ненi пiсiрiп жатыр ?;қалада нелердi салып жатыр?;Бiз кiмдерi шақырдык? ребята помогите делаю тест заранее сппсибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. не знаю 2. Кого он уважает? 3.Что готовит моя бабушка? 4.Что продают в городе? 5. Кого мы позвали?
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