Скільки відсотків площі трикутника зафарбовано? 1. 80% 2.85% 3.88% 4.90%

Геометрия
Скільки відсотків площі трикутника зафарбовано? 1. 80% 2.85% 3.88% 4.90%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дан равносторонний треугольник со стороной = 5 отрезанные углы --тоже равносторонние треугольники со стороной = 1 эти треугольники подобны, коэффициент подобия 1:5 площади подобных треугольников относятся как квадрат коэффициента подобия S₁ / S₅ = 1 / 25 S₁ = S₅ / 25 = 0.04*S₅ т.е. площадь одного отрезанного уголка составляет 4% от площади всего треугольника площадь всех отрезанных уголков составляют 12% от площади всего треугольника площадь заштрихованной фигуры составит 100%-12% = 88%
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