Скорость вращения Земли вокруг своей оси в течение суток состовляет 0,46 км/с Скоро??ть вращения Земли вокруг солнца в 65,22 раза больше скорости врашения Земли вокруг своей оси .НаЙДИЕ скорость вращения Земли вокруг Солнца отв...

Математика

Скорость вращения Земли вокруг своей оси в течение суток состовляет 0,46 км/с Скоро??ть вращения Земли вокруг солнца в 65,22 раза больше скорости врашения Земли вокруг своей оси .НаЙДИЕ скорость вращения Земли вокруг Солнца ответ округлите до целых ПОИАГИТЕ ПОЖАЛУСТА ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

Автор: Гость