Скорость вращения Земли вокруг своей оси в течение суток состовляет 0,46 км/с Скоро??ть вращения Земли вокруг солнца в 65,22 раза больше скорости врашения Земли вокруг своей оси .НаЙДИЕ скорость вращения Земли вокруг Солнца отв...
Математика
Скорость вращения Земли вокруг своей оси в течение суток состовляет 0,46 км/с Скоро??ть вращения Земли вокруг солнца в 65,22 раза больше скорости врашения Земли вокруг своей оси .НаЙДИЕ скорость вращения Земли вокруг Солнца ответ округлите до целых ПОИАГИТЕ ПОЖАЛУСТА ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Ответ(ы) на вопрос:
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0,46*65,22= 30,0012 км/с 30,0012км/с ~ 30 км/с Ответ 30 км/с
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