8х(в квадрате)-128х Пожалуйста,срочно!

Алгебра
8х(в квадрате)-128х Пожалуйста,срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а-сторона квадрата первоначальноа-8 - сторона квадрата затемa*a - (a-8)^2=128a^2-a^2-64+16a=12816a=192a=12 смОтвет:12 см

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