Запиши цифрами многозначные числа 207 тыс25 ед.60тыс. 7 ед.
Математика
Запиши цифрами многозначные числа 207 тыс25 ед.60тыс. 7 ед.
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207 тыс25 ед - 207025 60тыс. 7 ед. - 60007
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