Укажите число если 0,2 его равны корню уравнения 0,8х-7,3=0,5х+4,4
Математика
Укажите число если 0,2 его равны корню уравнения 0,8х-7,3=0,5х+4,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,8х-7,3=0,5х+4,4 0,8х-0,5х=7,3+4,4 0,3x = 11,7 x= 11,7 : 0,3 х=39 0,2 = 1/5 39:1*5=195 Ответ: 195
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