Скорость звука в воздухе 332,5м/с.Звук летящего самолета можно услышать через 4с пос??е того,как его увидешь .На каком расстоянии летал самолет, когда был услышан звук?
Математика
Скорость звука в воздухе 332,5м/с.Звук летящего самолета можно услышать через 4с пос??е того,как его увидешь .На каком расстоянии летал самолет, когда был услышан звук?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
332,5 * 4= 1330 м = 1 км 330 м - расстояние Ответ: 1 км 330 м.
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