Скорость звука в воздухе 332,5м/с.Звук летящего самолета можно услышать через 4с пос??е того,как его увидешь .На каком расстоянии летал самолет, когда был услышан звук?

Математика

Скорость звука в воздухе 332,5м/с.Звук летящего самолета можно услышать через 4с пос??е того,как его увидешь .На каком расстоянии летал самолет, когда был услышан звук?

Автор: Гость