Слагаемое+Слагаемое= __________ Помогите с кроссвордом! В ответе должно быть 5 букв.

Русский язык

Слагаемое+Слагаемое= __________ Помогите с кроссвордом! В ответе должно быть 5 букв.

Автор: Гость