Сломался комп нужна ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ "СОВЕСТЬ" (обж) пожалуйста помогите СРОЧ??О

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1 Что такое совесть. Чем различаются понятия «стыд» и «совесть». 2 Совесть – это нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; прирожденная правда, в различной степени развития. 3 Совесть – это переживание осуждения или одобрения собственного поступка. Стыд – это тяжёлое подавленное состояние человека, которое появляется после осуждения его поведения окружающими людьми. 4 «Стыд «Стыд – тяжёлое переживание позора перед другими людьми за свое поведение, совесть а совесть – это стыд перед самим собой». 5УдовлетворённостьНеудовлетворённость Вызывает спокойную, чистую совесть. Человек осознает, что он справляется со своими моральными обязанностями, нет нарушений долга, отступлений от нравственных правил. Рождает собой муки совести, раскаяние. Человек сожалеет о случившемся, хочет исправить ошибку и не совершать подобного в будущем. Здесь совесть соединяется с чувством вины и стыда. 6 Один водитель сбил человека насмерть и уехал. Никто происшествия не видел, свидетелей не было. Прошло достаточно много времени. И этот человек пришел в милицию и сдался. Он сказал: «Я не могу так больше жить». 7 СОВЕСТЬ ЗАСТАВЛЯЕТ размышлять о своих поступках ЗАСТАВЛЯЕТ размышлять о своих поступках КРИТИЧЕСКИ ОЦЕНИВАТЬ свои поступки КРИТИЧЕСКИ ОЦЕНИВАТЬ свои поступки НАПОМИНАЕТ об обязанностях о долге об ответственности ИГНОРИРУЕТ хитрые оправдания ИГНОРИРУЕТ хитрые оправдания ЗАСТАВЛЯЕТ говорить о себе правду ЗАСТАВЛЯЕТ говорить о себе правду 8 Самое главное украшение чистая совесть. Цицерон Честь это внешняя совесть, а совесть это внутренняя честь. Шопенгауэр А. Чистая совесть ни лжи не боится, ни слухов, ни сплетен. Овидий Лучше краска на лице, чем пятно на сердце. Сервантес Чистая совесть есть постоянный праздник. Сенека