Слова синонимы и слова антонимы ни мало ни много,ни тпру ни ну,ни хололно
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Слова синонимы и слова антонимы ни мало ни много,ни тпру ни ну,ни хололно
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Мало-(с.)Чуть-чуть, (а.)Много Много-(с.),Немало (а.)Мало Холодно-(с.)Морозно,(а.)Тепло
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