Слово коричневой какой корень? И какое проверочной слово?
Русский язык
Слово коричневой какой корень? И какое проверочной слово?
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Верно ли утверждение, что фтор проявляет как положительную степень окисления +7 так и отрицательную -1
Русский язык
Математика