Слово коричневой какой корень? И какое проверочной слово?

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Слово коричневой какой корень? И какое проверочной слово?
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