Верно ли утверждение, что фтор проявляет как положительную степень окисления +7 так и отрицательную -1

Гость: Гость:

Неверно. Фтор проявляет степень окисления -1 и 0. 0 фтор проявляет в простом веществе, однако его в природе не существует. фтор имеет самую наибольшую электроотрицательность. следовательно, он только принимает електроны, но не отдает их, т.е не проявляет положительной степени окисления