Верно ли утверждение, что фтор проявляет как положительную степень окисления +7 так и отрицательную -1

Химия
Верно ли утверждение, что фтор проявляет как положительную степень окисления +7 так и отрицательную -1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Неверно. Фтор проявляет степень окисления -1 и 0. 0 фтор проявляет в простом веществе, однако его в природе не существует. фтор имеет самую наибольшую электроотрицательность. следовательно, он только принимает електроны, но не отдает их, т.е не проявляет положительной степени окисления
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