Слово которое означало бы то же, что и Универсум и Космос
Математика
Слово которое означало бы то же, что и Универсум и Космос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вселенная, бесконечность, система.
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