Слово ПОДНЯВШИЕ Причастие или глагол???? Спасибо.

Русский язык
Слово ПОДНЯВШИЕ Причастие или глагол???? Спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастие, потому что суффикс -ВШ-
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