Как переводися с английского слово NanoPocket

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Как переводися с английского слово NanoPocket
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NanoPocket переводится как полный пакет
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