Составь 2-3 предложения со словами мембрана цитоплазма яйцеклктка сперматозоид оплодотворение хлоропласт орган
Биология
Составь 2-3 предложения со словами мембрана цитоплазма яйцеклктка сперматозоид оплодотворение хлоропласт орган
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В клетке животного, растения и гриба есть цитоплазма
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