Поезд отойдя от станции,прошел путь 562,5 м .Сколько времени потребавалось для того,??сли он двигался с ускорением 5м\с2
Физика
Поезд отойдя от станции,прошел путь 562,5 м .Сколько времени потребавалось для того,??сли он двигался с ускорением 5м\с2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Считаем по формуле путь равен ускорение умноженое на время в квадрате и всё делёное на 2. из формулы находим время. 5 умножить на время в квадрате равно 2 умножить 562.5 5 время в квадрате равно 1125 время в квадрате равно 225 ВРЕМЯ равно 25 секунд
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