Сочинить волшебную сказку или про животных

Гость: Гость:

Сказка. Расскажу вам одну историю .Как-то раз я гуляла по лесу . И нашла маленького котенка он замер и, проголодался .Я забрала его домой . Дома я его накормила и сагрела.Он жил у меня. Как- то раз я пришлю со школы а,мой котенок лежал .Я подошла к нему и погладила,и вдруг он заговорил по человечески . Он сказал мне,, Спасибо" . За все что ты мне зделола. За то что ты меня спала.