Сочинить волшебную сказку или про животных

Литература
Сочинить волшебную сказку или про животных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка. Расскажу вам одну историю .Как-то раз я гуляла по лесу . И нашла маленького котенка он замер и, проголодался .Я забрала его домой . Дома я его накормила и сагрела.Он жил у меня. Как- то раз я пришлю со школы а,мой котенок лежал .Я подошла к нему и погладила,и вдруг он заговорил по человечески . Он сказал мне,, Спасибо" . За все что ты мне зделола. За то что ты меня спала.
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