(149-x*x*x)*7=168 Помогите плжалуйста !!
Математика
(149-x*x*x)*7=168 Помогите плжалуйста !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(149-х·х·х)=168:7 (149-х·х·х)=24 х·х·х=149-24 х·х·х=125 х=5
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