Конспект на тему . строение семян двудольных и однодольных растений

Биология
Конспект на тему . строение семян двудольных и однодольных растений
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однодольные -это растения имеющие одну семядолю например кукуруза двудольные -это растения которые имеют две или более семядолей
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