Покупатель за4 метра ткани заплатил 840 р сколько нужно заплатить за 12 м ткани помогите пж

Математика

Покупатель за4 метра ткани заплатил 840 р сколько нужно заплатить за 12 м ткани помогите пж

Автор: Гость