Покупатель за4 метра ткани заплатил 840 р сколько нужно заплатить за 12 м ткани помогите пж
Математика
Покупатель за4 метра ткани заплатил 840 р сколько нужно заплатить за 12 м ткани помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 840 : 4 = 210(руб) цена одного метра 2) 210 х 12 = 2 520(руб) стоимость 12м. ткани Ответ: 2 520 рублей
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