Как,имея 5 л банку и 9 л ведро,набрать из реки ровно 2 л воды, если никакими другими ё??костями пользоваться нельзя

Математика
Как,имея 5 л банку и 9 л ведро,набрать из реки ровно 2 л воды, если никакими другими ё??костями пользоваться нельзя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 набрали в ведро 9 л,вылили в банку 5л,осталось в ведре 4 литра ведро                банка 4 л                     5 л -выливаем 4 л                     0 переливаем  0                         4 л набираем  9 л    выливаем 1 л 8 л                       5 л -выливаем 8 л                       0 переливаем 3 л                      5 л -выливаем переливаем 0                         3 л набираем 9л 9 л                         3 л доливаем в банку 2 л 7 л                          5 л -выливаем 7 л                          0  выливаем в банку 5 л  2 л   В ведре 2 ЛИТРА .           
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