Как,имея 5 л банку и 9 л ведро,набрать из реки ровно 2 л воды, если никакими другими ё??костями пользоваться нельзя
Математика
Как,имея 5 л банку и 9 л ведро,набрать из реки ровно 2 л воды, если никакими другими ё??костями пользоваться нельзя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 набрали в ведро 9 л,вылили в банку 5л,осталось в ведре 4 литра ведро банка 4 л 5 л -выливаем 4 л 0 переливаем 0 4 л набираем 9 л выливаем 1 л 8 л 5 л -выливаем 8 л 0 переливаем 3 л 5 л -выливаем переливаем 0 3 л набираем 9л 9 л 3 л доливаем в банку 2 л 7 л 5 л -выливаем 7 л 0 выливаем в банку 5 л 2 л В ведре 2 ЛИТРА .
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