Слово:станок пожалуйста подскажите падеж?
Русский язык
Слово:станок пожалуйста подскажите падеж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Станок - именительный падеж, единственное число
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