Словообразрвание слова скоросшиватель

Русский язык
Словообразрвание слова скоросшиватель
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обрпзованно благодаря двум корням
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух домов ,расстояние между которыми 2км 400м,одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода и встретились через 10 мин.Один пешеход шёл ...
Ответить
Математика
Вычислить tg 3p/4 срочно пожалуйста решите я вас прошу
Ответить
Математика
Связь не приготовили 192 килограмма семян моркови семена редиса в 2 раза
Ответить
Русский язык
Спишимся. Как называются эти слова. Почему? Выдели корень. Поставь ударение. Почер??ни буквы гласных и проверочные слова Сокол, соколиная, соколята...
Ответить
Математика
Поставь скобки, так чтобы равенства стали верными
Ответить