Словосочетание к слову серень, тополь, хрусталь, шаль, шампунь, янтарь

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Словосочетание к слову серень, тополь, хрусталь, шаль, шампунь, янтарь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зацвела прекрасная синяя сирень.моей сестре нравится тополь.хрусталь прекрасный материал для туфелек.ах как красива эта шаль .мама купила вкусно пахнущий шампунь.я увидела красивый янтарь .
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