Сложение и вычетание смешаных дробей а)3/8+ 2 1/4; ( б)5 2/15+3 2/9 ( в)1 3/5+10 1/4
Математика
Сложение и вычетание смешаных дробей а)3/8+ 2 1/4; ( б)5 2/15+3 2/9 ( в)1 3/5+10 1/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3≡8 + 21≡4 = найти общий знаменатель то есть 8 разделить на два знаменателя потом полученный ответ умножить на числитель ну а если получилось то что числитель больше знаменателя сократи
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