Сложные слова на тему "зима"

Русский язык
Сложные слова на тему "зима"
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Автор: Гость
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Гость:
Снегоход  снеговик гололёд...
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