Сложный план Как происходило объеденение Франции

Гость: Гость:

Классическим образцом образования национальных государств в Европе периода развитого и позднего феодализма является история государственного образования Франции, и этим образцом Франция оставалась вплоть до XIX в. , когда французская классическая государственность была уничтожена Великой Французской революцией 1789 г. В период развитого и позднего феодализма Франция играла почти исключительную, приоритетную роль во всех областях европейской жизни — экономической, политической, культурной. Созданная Карлом Великим в IX в. империя Каролингов распалась. Наступил период феодальной раздробленности. К XI в. создаются внутриполитические и внутриэкономические предпосылки (рост городов, торговли, ремесла, изменение характера королевской власти во Франции) , а также внешнеполитические предпосылки для выхода из ситуации феодальной раздробленности. Это государство начинает играть заметную роль в геополитической структуре Европы XI в. Объединение Франции началось с севера. В этом процессе консолидирующим началом выступила королевская власть. В объединительной политике французских королей их поддерживали города, оказывая им финансовую и военную поддержку. Королю помогали его вассалы, рыцарство других областей, непосредственно ему не принадлежавших, а также духовенство, придавая королевской власти ореол святости и тем самым укрепляя авторитет самого монарха. Объединение Франции началось с небольшого королевского домена Иль-де-Франс. В эту эпоху король Франции был лишь первым среди равных. Когда герцогу Рогану предложили стать королем Франции, он отказался: «Я — Роган! И этим все сказано. » Положение короля в этот период было незавидным, и король явно проигрывал в сравнении с Роганом и многими другими представителями французской аристократии. Долгое время власть французского короля ограничивалась его доменом. И даже в домене, не говоря уже об остальных областях Франции, власть короля была очень слабой. Париж, столица королевского домена, принадлежал не только королю. Значительной его частью владел епископ Парижский. Подданные короля — графы, герцоги, высшие прелаты — владели гораздо большими территориями (например, Нормандия, Бургундия, Аквитаня, Анжу, Наварра и др.) , которые превосходили королевский домен в несколько раз. Неудивительно, что крупные феодалы относились к королю скептически, и власть его над ними была формальной. Терпимость подданных и короля по отношению друг к другу на севере Франции была гораздо большей, чем на юге. Крупные сеньоры южной и Юго-восточной Франции не признавали королевского сюзеренитета и вели себя совершенно независимо от французского короля. Аквитанские и Гасконские герцоги именовались королями и не считались с королями новой французской династии Капегингов. Капетинги стали создателями Французского государства. Династия Капетингов находилась в родстве с русским князьями через дочь Ярослава Мудрого, Анну Ярославну, выданную замуж за французского короля Генриха I Капета, которому наследовал их сын король Филипп I. В первой половине XII в. Капетинги начинают государственную объединительную политику со своего домена. Первые серьезные шаги в этом направлении были сделаны королями Людовиком VI Толстым (1108-1137) и Людовиком VII (1137-1180). В их политике им активно помогала церковь. Канцлер Франции (некоторое время он являлся единоличным правителем страны, когда Людовик VII принимал участие во Втором Крестовом походе) , аббат главного королевского аббатства Сен-Дени Сугерий (1182-1152) продолжил политику короля, направленную на укрепление системы правосудия, финансов, обеспечение единства государства и исполнение законов.