Случай с драгоценной чашей, почемц воин повёл себя именно так по отношению к Хлодвигу?

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Случай с драгоценной чашей, почемц воин повёл себя именно так по отношению к Хлодвигу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому воин хотел чтобы чаша била не только Хлодвигу а и всем.
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