Рассказ на тему "Моё любимое блюдо"

Английский язык
Рассказ на тему "Моё любимое блюдо"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На свете есть множество блюд и у каждого человека есть своё любимое блюда и у каждого человека свой вкус. Я люблю мороженое, разные сладости, фрукты, торты, и многое другое. Но больше всего я люблю пицу. Потому что она очень вкусная, думаю что её любят все.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Черты присущие басням Крылова
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста задание 4 и 5, заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Какое слово пропущено в данной характеристике из предложения ? И где-то во дворах старинных деревянных домов без умолку поют очнувшиеся от зимы п...
Ответить
Химия
Заполните таблицу, вставив слова «усиливаются», «ослабевают», « не изменяются»
Ответить
Биология
Как выучить вопрос по биологии за 10минут
Ответить