Рассказ на тему "Моё любимое блюдо"

Гость: Гость:

На свете есть множество блюд и у каждого человека есть своё любимое блюда и у каждого человека свой вкус. Я люблю мороженое, разные сладости, фрукты, торты, и многое другое. Но больше всего я люблю пицу. Потому что она очень вкусная, думаю что её любят все.