Рассказ на тему "Моё любимое блюдо"
Английский язык
Рассказ на тему "Моё любимое блюдо"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На свете есть множество блюд и у каждого человека есть своё любимое блюда и у каждого человека свой вкус. Я люблю мороженое, разные сладости, фрукты, торты, и многое другое. Но больше всего я люблю пицу. Потому что она очень вкусная, думаю что её любят все.
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