Черты присущие басням Крылова

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Басни Крылова по праву считаются высшими образцами этого жанра на русском языке.В них нашли своё отрожение опыт,сознании нравственные черты нашего народа,особенности национального характера.Это выразилось не только в оригинальной трактовке традиционных сюжетах,но прежде всего в том языке,на котором написаны басни.В языке Крыловских басен ярко проявилась живая народная речь.Именно благодаря басням Крылова она стала осознаваться как один из необходимых источников русского литературного языка.