Решите пж очень надо заранее спачибо.напишите всё что знаете этого хватит. пример как писать 1).... 2)..... 3).... и так далее

Английский язык
Решите пж очень надо заранее спачибо.напишите всё что знаете этого хватит. пример как писать 1).... 2)..... 3).... и так далее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) drank 2) did 3) listened 4) went 5) drank 6) tidied up 7) played 8) read
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