Решите пж очень надо заранее спачибо.напишите всё что знаете этого хватит. пример как писать 1).... 2)..... 3).... и так далее

Английский язык

Решите пж очень надо заранее спачибо.напишите всё что знаете этого хватит. пример как писать 1).... 2)..... 3).... и так далее

Автор: Гость