Случайный эксперимент состоит в последовательном извлечении 100 шаров с возвращением из урны, содержащей 3 белых и 2 черных шара. С точностью до 0,001 найдите следующие величины. Вероятность того, что из урны извлечено ровно 6...
Математика
Случайный эксперимент состоит в последовательном извлечении 100 шаров с возвращением из урны, содержащей 3 белых и 2 черных шара. С точностью до 0,001 найдите следующие величины. Вероятность того, что из урны извлечено ровно 60 белых шаров, равна= Вероятность того, что из урны извлечено не менее 60 белых шаров, равна= Вероятность того, что из урны извлечено не более 60 белых шаров, равна= Вероятность того, что из урны белых шаров извлечено не менее 60 и не более 70, равна=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все это считать. Гипергеометрическое распределение Случайная величина Х - число белых шаров в выборке, может принимать значения 0,1,2,3,4 Р (0)=4/10 *3/9 *2/8 *1/7 (все черные) Р (1)=С (1,6)*С (3,4)/С (4,10)=... ( 1б, 3ч) Р (2)=С (2,6)*С (2,4)/С (4,10)=... ( 2б, 2ч) Р (3)=С (3,6)*С (1,4)/С (4,10)=... ( 3б, 1ч) Р (4)=6/10 *5/9 *4/8* 3/7 =... (4б) С - сочетания Дальше проверка: Р (0)+Р (1)+Р (2)+Р (3)+Р (4)=1 (должно быть) нарисуешь таблицу распределения, где первая строка — Xi =0; 1;2;3;4 вторая — соответствующие значения вероятности Pi матожидание и дисперсию можно найти так: М (Х) =n*M/N n=4; N=10; M=6 М (Х) = ... D(X)=n*(M/(N-1))*(1-M/N)*(1-n/N)= ... И всё.
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