Случайный эксперимент состоит в последовательном извлечении 100 шаров с возвращением из урны, содержащей 3 белых и 2 черных шара. С точностью до 0,001 найдите следующие величины. Вероятность того, что из урны извлечено ровно 6...

Математика

Случайный эксперимент состоит в последовательном извлечении 100 шаров с возвращением из урны, содержащей 3 белых и 2 черных шара. С точностью до 0,001 найдите следующие величины. Вероятность того, что из урны извлечено ровно 60 белых шаров, равна= Вероятность того, что из урны извлечено не менее 60 белых шаров, равна= Вероятность того, что из урны извлечено не более 60 белых шаров, равна= Вероятность того, что из урны белых шаров извлечено не менее 60 и не более 70, равна=

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