Слушайте помогите подскажите сколько ролей в сценке спор Афины и Посейдона и скажите сценарий
История
Слушайте помогите подскажите сколько ролей в сценке спор Афины и Посейдона и скажите сценарий
Ответ(ы):
Гость:
спор афины и посейдона за власть над АттикойЖители Аттики выбрали оливу (маслину) и сделали Афину своей покровительницей.Посейдо даровал жителям воду ударив трезубцем о скалу.Посейдон олицетворял тиранию. Афина демократический полис.Афина была покровительницей демократии, Посейдон - покровитель аристократии. Парфенонон - это акрополь в Афинах, на одном конце изображено рождение Афины, на другом спор Афина с Посейдоном. Афины - это демократический город.
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