Какое минимальное давление может выдержать вертикальная труба высотой 12 метров
Физика
Какое минимальное давление может выдержать вертикальная труба высотой 12 метров
Ответ(ы):
Гость:
У тебя это полное условие?а так вроде 2 или 6 кг
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