Слушал 10 часов мистера дудца. А потом у меня из жопы полезла дудка. Что делать??!!!!!!!!подробно пожалуйста!!!!

Музыка
Слушал 10 часов мистера дудца. А потом у меня из жопы полезла дудка. Что делать??!!!!!!!!подробно пожалуйста!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(´⊙ω⊙`)(´⊙ω⊙`)(´⊙ω⊙`)(*'▽'*)♪⊙_⊙⊙_⊙⊙_⊙что это значит????
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Тест по химии срочно надо
Ответить
Математика
От деревни до города велосипедист ехал 4 ч со скоростью 12 км/ч .сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге,если увеличит скорос...
Ответить
Математика
Подскажите это же не правильная задача или....
Ответить
Математика
Решение задачи лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треугольника Найди площадь одного треугольника
Ответить
Химия
Яка масова частка феруму в оксидах що виражается формулами:FeO Fe2O3 Fe3O4
Ответить