Слушал 10 часов мистера дудца. А потом у меня из жопы полезла дудка. Что делать??!!!!!!!!подробно пожалуйста!!!!
Музыка
Слушал 10 часов мистера дудца. А потом у меня из жопы полезла дудка. Что делать??!!!!!!!!подробно пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(´⊙ω⊙`)(´⊙ω⊙`)(´⊙ω⊙`)(*'▽'*)♪⊙_⊙⊙_⊙⊙_⊙что это значит????
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