Слушал 10 часов мистера дудца. А потом у меня из жопы полезла дудка. Что делать??!!!!!!!!подробно пожалуйста!!!!

Музыка

Слушал 10 часов мистера дудца. А потом у меня из жопы полезла дудка. Что делать??!!!!!!!!подробно пожалуйста!!!!

Автор: Гость