Решение задачи лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треугольника Найди площадь одного треугольника
Математика
Решение задачи лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треугольника Найди площадь одного треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 ×8÷4=16 Зарания пожалуйста
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