Решение задачи лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треугольника Найди площадь одного треугольника

Математика

Решение задачи лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треугольника Найди площадь одного треугольника

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