Слушал 10 часов мистера дудца. А потом у меня из жопы полезла дудка. Что делать??!!!!!!!!
Музыка
Слушал 10 часов мистера дудца. А потом у меня из жопы полезла дудка. Что делать??!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запихнуть её обратно.
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