Смерть чиновника краткое содержание/// в книги есть глава злоумышленник надо крат??ое содержание....Пожалуйста помогите срочно надо, завтра

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В повести "Смерть чиновника" рассказывается о том,как в театре чиновник чихнул на старшего по званию.Он ходил и извинялся,ему сотни раз прощали,но он настаивал.В конце концов генералу Бризжалову,надоели его вечные извинения и он вышел из себя и выгнал его вон.Чиновник пришел домой разбитый,не раздеваясь лег на кровать и умер. Описывая случай,произошедший в театре,мы видим,что в тексте присутствуют "говорящие фамилии"-фамилья Червяков говорит сама за себя-о его мелочности и раболепстве.Его натура говорит о том,что он пресмыкался перед сильными мира сего. Основная мысль произведения А. П. Чехова "Смерть чиновника" состоит в том, как мнительность и глупость может привести к столь трагической и нелепой смерти.